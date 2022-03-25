***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2022 tarih ve E-12233903-320.01.01-18457 sayılı yazısı ile kuruluşuna izin verilen Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iç tüzüğü ekte kamunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013218BIST