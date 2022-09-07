***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
07.09.2022 16:40
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061043
BIST
17:563.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 14,97
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:5618,2361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:5618,1453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0940
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1533
En Düşük
18,0019
17:561.002,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.002,62
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.003,85
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:56
|ORGE
|12,98
|55.541.791
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|47.779.536
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.808.328
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.797.258
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|170.674.086
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.603.967
|% -9,97
|
|FADE
|9,07
|210.090.345
|% -8,38
|
|TSKB
|6,70
|181.419.158
|% -6,82
|
|VKING
|7,14
|7.361.253
|% -6,54
|
|THYAO
|74,65
|8.219.520.054
|% 1,36
|
|YKBNK
|7,95
|8.067.217.683
|% -3,99
|
|AKBNK
|15,70
|7.430.029.924
|% 0,83
|
|EKGYO
|4,94
|6.251.487.700
|% 9,53
|
|SISE
|26,38
|5.189.377.180
|% 3,29
|
|EKGYO
|4,94
|6.251.487.700
|% 9,53
|
|YKBNK
|7,95
|8.067.217.683
|% -3,99
|
|AKBNK
|15,70
|7.430.029.924
|% 0,83
|
|ISCTR
|10,48
|4.394.423.250
|% -0,47
|
|VAKBN
|10,71
|3.445.720.579
|% 6,25
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2298
|18,2361
|% 0,01
|
|Euro
|18,1316
|18,1453
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,8411
|20,9456
|% -0,44
|
|Frank
|18,4850
|18,5963
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% -0,02
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,94
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|5,11
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.859
|19,00
|
|Yarım
|3.297
|3.351
|12,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,14
|
|B. Petrol
|89,87
|89,87
|-2,96
|