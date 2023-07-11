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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

11.07.2023 17:51
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iç tüzüğü ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170495


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DERIM 16,61 47.077.531 % 10,00  
IZINV 39,16 169.849.951 % 10,00  
DESA 15,07 69.244.520 % 10,00  
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Tam 10.436 10.644 2,00  
Yarım 5.218 5.347 2,00  
Çeyrek 2.617 2.673 0,00  
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Gümüş Gr. 19,32 19,34 -0,08  
B. Petrol 79,30 79,30 1,61  
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