***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
11.10.2023 12:51
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204163
BIST
'
12:588.415
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -28,04
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5827,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5829,4282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:581.668,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,62
|Açılış
|: 1.668,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,59
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ACSEL
|117,70
|75.300.263
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.505.662
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|90.664.400
|% -9,95
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|IHAAS
|20,38
|304.528.364
|% -8,69
|
|ARENA
|30,26
|108.877.321
|% -7,06
|
|TETMT
|2.602,60
|23.480.123
|% -7,05
|
|THYAO
|232,10
|2.869.546.886
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,10
|2.693.816.844
|% 0,91
|
|PETKM
|24,46
|2.445.271.664
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,54
|2.286.322.656
|% 2,90
|
|YKBNK
|19,56
|2.242.211.606
|% 1,77
|
|ZOREN
|6,28
|1.109.514.749
|% -1,72
|
|ODAS
|13,90
|1.847.626.431
|% 1,83
|
|EKGYO
|8,26
|974.762.348
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,10
|2.693.816.844
|% 0,91
|
|YKBNK
|19,56
|2.242.211.606
|% 1,77
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7279
|27,7370
|% 0,07
|
|Euro
|29,4190
|29,4282
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,9747
|34,1451
|% 0,09
|
|Frank
|30,6091
|30,7935
|% 0,34
|
|Riyal
|7,3718
|7,4088
|% 0,08
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|10,17
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,17
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.335
|11.415
|19,00
|
|Yarım
|5.685
|5.729
|14,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,27
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|-0,46
|