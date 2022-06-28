***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2022 tarih ve E-12233903-320.01.01-22679 sayılı yazısı ile Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma payı ihracı başvurusu olumlu karşılanmıştır. Fon ihraç belgesi ekte kamunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039843BIST