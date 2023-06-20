***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15/06/2023 tarih ve E-12233903-315.04-38697 sayılı yazısı doğrultusunda onaylanan izahname tadil metni ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160549BIST