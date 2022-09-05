***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.09.2022 17:42
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy CEY Serbest (Döviz) Fon izahname değişikliğine ilişkin duyuru metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060230
BIST
17:433.361
En Yüksek
|Değişim
|: 4,29%
|| 138,35
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:4318,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:4318,0939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0250
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:431.003,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.003,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KRDMD
|12,88
|2.742.869.583
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.672.862
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|65.233.291
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.553.079
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.106
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.368.495
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.056.721
|% -9,94
|
|ULUSE
|130,00
|78.890.055
|% -8,71
|
|GZNMI
|30,40
|74.377.133
|% -7,20
|
|MOBTL
|2,27
|217.093.492
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,19
|10.815.152.809
|% 4,87
|
|THYAO
|75,60
|9.241.793.227
|% 5,29
|
|EREGL
|30,98
|7.825.262.334
|% 9,94
|
|GARAN
|25,48
|6.879.661.596
|% 4,51
|
|AKBNK
|14,25
|6.580.273.632
|% 9,36
|
|YKBNK
|8,19
|10.815.152.809
|% 4,87
|
|EKGYO
|4,40
|4.516.081.360
|% 8,64
|
|AKBNK
|14,25
|6.580.273.632
|% 9,36
|
|ISCTR
|9,68
|4.263.234.964
|% 9,50
|
|GARAN
|25,48
|6.879.661.596
|% 4,51
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2195
|18,2242
|% 0,13
|
|Euro
|18,0887
|18,0973
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9223
|21,0272
|% 0,15
|
|Frank
|18,5021
|18,6136
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|3,81
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de
-
17:54AYCES
Yüzde 8.26 oranında artışla 67.50 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 487 adet işlem
-
17:53KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.88 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 305, 992 adet işlem
-
17:52SEKUR
Yüzde 8.90 oranında artışla 18.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 628 adet işlem