***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.09.2022 16:35
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon izahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061037
BIST
17:513.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 19,38
|Açılış
|: 3.402
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|Önceki Kapanış
|: 3.391
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3.424
En Düşük
3.338
17:5118,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 18,3750
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|Önceki Kapanış
|: 18,2980
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18,2567
En Düşük
18,2009
17:5118,1531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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|Açılış
|: 18,2100
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|Önceki Kapanış
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18,1533
En Düşük
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17:511.003,09
En Yüksek
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|| 5,71
|Açılış
|: 1.003,09
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|Önceki Kapanış
|: 997,38
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1.003,85
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ORGE
|12,98
|55.541.791
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|47.779.536
|% 9,99
|
|SELGD
|5,73
|4.797.258
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.802.311
|% 9,98
|
|MTRKS
|34,68
|9.602.927
|% -9,97
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|AYEN
|26,56
|170.550.290
|% -9,97
|
|FADE
|9,03
|208.212.716
|% -8,79
|
|TSKB
|6,66
|179.238.690
|% -7,37
|
|DMSAS
|8,35
|17.969.620
|% -7,22
|
|THYAO
|74,70
|8.187.690.087
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,94
|8.018.104.926
|% -4,11
|
|AKBNK
|15,60
|7.352.676.492
|% 0,19
|
|EKGYO
|4,94
|6.238.223.499
|% 9,53
|
|SISE
|26,40
|5.165.404.277
|% 3,37
|
|EKGYO
|4,94
|6.238.223.499
|% 9,53
|
|YKBNK
|7,94
|8.018.104.926
|% -4,11
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|AKBNK
|15,60
|7.352.676.492
|% 0,19
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|ISCTR
|10,44
|4.367.304.052
|% -0,85
|
|VAKBN
|10,67
|3.437.031.846
|% 5,85
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2312
|18,2359
|% 0,01
|
|Euro
|18,1410
|18,1531
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,8286
|20,9330
|% -0,50
|
|Frank
|18,4835
|18,5949
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8338
|4,8581
|% -0,02
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,45
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.773
|6.865
|25,00
|
|Yarım
|3.300
|3.353
|14,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.680
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,16
|
|B. Petrol
|89,84
|89,84
|-2,99
|