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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

12.09.2022 18:13
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon izahname tadil metni ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062410


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VKFYO 6,71 31.018.500 % 10,00  
RODRG 33,22 9.748.555 % 10,00  
QNBFB 49,50 1.498.241 % 10,00  
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Altın Gr. 1.014 1.014 7,01  
Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.819 6.875 46,00  
Yarım 3.322 3.359 21,00  
Çeyrek 1.666 1.681 12,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,79 0,94  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,53  
B. Petrol 94,30 94,30 1,46  
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