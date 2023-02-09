***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08/02/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-32868 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümleri ile "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" bölümünde yer alan 1.1. nolu maddesi, "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" bölümünde yer alan 2.3., 2.4., 2.5., 2.8. maddeleri, "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü" bölümünde yer alan 3.4., 3.5. maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümü ve bu bölümün 6.5. maddesi, "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" bölümünde yer alan 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6. maddesi, "IX. Finansal Raporlama Esasları ile Fonla İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer alan 9.6., 9.9. maddesi ve "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması Ve Katılma Paylarının Satışı" bölüm başlığı ve bu bölümünde yer alan 12.1. maddesi değiştirilmiş ve 7.1.1 ve 7.1.7. madde eklenerek ardından gelen maddeler müteselsilen devam ettirilmiş, "IX. Finansal Raporlama Esasları ile Fonla İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer alan 9.12. maddesi çıkarılmıştır. Değişiklikler 13/03/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112104BIST