***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22/03/2023 tarih ve E-12233903305.04-35023 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümü ve bu bölümün 6.1. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikler 27/03/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127787BIST