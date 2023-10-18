***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 3.4., 6.3. ve 6.4. numaralı maddeleri değiştirilmiştir. Değişiklikler 20/11/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207419BIST