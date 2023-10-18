***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.10.2023 12:28
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 3.4., 6.3. ve 6.4. numaralı maddeleri değiştirilmiştir. Değişiklikler 20/11/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207419
BIST
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15:537.914
En Düşük
|Değişim
|: -2,48%
|| -201,02
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.911
En Yüksek
8.015
15:5328,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0758
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5329,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0331
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:531.754,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 25,59
|Açılış
|: 1.754,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:53
|AVTUR
|8,47
|16.151.811
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.476,40
|703.369.109
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|180.481.927
|% 9,99
|
|DITAS
|19,89
|25.019.229
|% -48,97
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|57,85
|89.045.009
|% -7,29
|
|TATEN
|41,76
|244.910.171
|% -7,12
|
|THYAO
|218,10
|4.294.976.190
|% -3,11
|
|TUPRS
|140,30
|3.587.555.937
|% -2,84
|
|BRSAN
|917,50
|3.088.701.789
|% -6,71
|
|ASTOR
|122,20
|2.826.660.328
|% 0,16
|
|PETKM
|22,00
|1.951.206.845
|% -3,76
|
|ZOREN
|6,01
|1.483.863.176
|% -3,99
|
|EKGYO
|7,43
|1.086.066.287
|% -2,62
|
|IHLAS
|1,12
|122.686.909
|% -3,45
|
|KATMR
|2,71
|285.752.100
|% -3,21
|
|PETKM
|22,00
|1.951.206.845
|% -3,76
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0049
|28,0101
|% 0,27
|
|Euro
|29,6009
|29,6140
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0044
|34,1750
|% 0,15
|
|Frank
|31,0201
|31,2070
|% 0,29
|
|Riyal
|7,4440
|7,4813
|% 0,18
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|25,42
|
|Altın Gr.
|1.754
|1.754
|25,59
|
|Cumhuriyet
|12.102
|12.285
|173,00
|
|Tam
|11.856
|11.935
|164,00
|
|Yarım
|5.946
|5.990
|82,00
|
|Çeyrek
|2.964
|2.995
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,85
|20,87
|0,36
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|1,52
|
Seans Raporu
15:53
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16:08NATEN
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16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -182, 7 kaybederek (% -2.59 ) 6, 881
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16:05
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16:05
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