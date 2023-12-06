***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01/12/2023 tarih ve E-12233903-305.04-45986 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Nev Serbest Fon izahnamesinin "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" bölümünde yer alan 2.5. maddesi değiştirilmiştir.Değişiklikler 02/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222763BIST