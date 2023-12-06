***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.12.2023 15:26
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01/12/2023 tarih ve E-12233903-305.04-45986 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Nev Serbest Fon izahnamesinin "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" bölümünde yer alan 2.5. maddesi değiştirilmiştir.
Değişiklikler 02/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222763
BIST
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16:207.950
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|: -1,34%
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|ALCAR
|1.387,00
|367.705.570
|% 9,99
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|GLCVY
|43,16
|68.079.112
|% 9,99
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|OZSUB
|33,26
|125.597.145
|% 9,99
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|EKOS
|39,92
|796.349.669
|% 9,97
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|SAFKR
|30,78
|78.559.126
|% -10,00
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|BTCIM
|160,20
|497.959.261
|% -10,00
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|GEDIK
|15,60
|50.332.477
|% -9,98
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|EUYO
|13,13
|14.231.753
|% -9,95
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|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
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|THYAO
|253,00
|5.130.530.380
|% -2,32
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|ISCTR
|22,92
|5.055.236.499
|% 2,32
|
|YKBNK
|20,54
|3.776.451.502
|% 1,28
|
|AKBNK
|36,92
|3.639.658.805
|% 0,98
|
|BINHO
|359,25
|2.888.406.707
|% 3,46
|
|ISCTR
|22,92
|5.055.236.499
|% 2,32
|
|EKGYO
|7,49
|1.539.624.401
|% 1,49
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|YKBNK
|20,54
|3.776.451.502
|% 1,28
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|IHLAS
|1,18
|170.287.754
|% -3,28
|
|ODAS
|10,18
|1.077.272.932
|% -6,61
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|16:18
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,9313
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|Euro
|31,2406
|31,2503
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,3381
|36,5204
|% 0,22
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|Frank
|32,9706
|33,1693
|% 0,32
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|Riyal
|7,6927
|7,7313
|% 0,21
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|16:18
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|24,15
|24,18
|% 0,66
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|Platin
|910,14
|911,90
|% 0,66
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|963,45
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|76,50
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.028,24
|2.028,57
|% 0,66
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Seans Raporu
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16:33XU100
Endeks 7, 943 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 42 altında . İşlem hacmi 70, 408.00 milyon TL de
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16:33VERTU
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 46.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 498 adet işlem
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16:32ATLAS
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 791 adet işlem
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16:31VKFYO
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 500, 524 adet işlem
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16:30BTCIM
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 160.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 963, 902 adet işlem