***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/12/2023 tarih ve E-12233903-305.04-46295 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Rota Portföy Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu izahnamesinin "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü" bölümünde yer alan 3.5. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikler 27/12/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224232BIST