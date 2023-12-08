***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.12.2023 20:55
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/12/2023 tarih ve E-12233903-305.04-46295 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Rota Portföy Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu izahnamesinin "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü" bölümünde yer alan 3.5. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikler 27/12/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224232
BIST
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18:057.914
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -65,06
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.888
En Yüksek
7.992
18:0528,9718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0538
|Açılış
|: 28,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
18:0531,1969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0682
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
18:051.860,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -26,36
|Açılış
|: 1.862,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.857,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|62,15
|186.320.821
|% 10,04
|
|YAPRK
|245,30
|139.923.732
|% 10,00
|
|TURGG
|605,00
|50.807.495
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.305.793
|% 10,00
|
|IHYAY
|3,19
|35.770.032
|% 10,00
|
|KRGYO
|50,40
|70.496.878
|% -10,00
|
|ICUGS
|10,26
|18.840.289
|% -10,00
|
|HATEK
|13,46
|93.210.460
|% -9,97
|
|SAMAT
|56,25
|13.638.206
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|115.699.791
|% -9,79
|
|THYAO
|254,00
|7.283.720.315
|% -2,21
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|AKBNK
|34,96
|2.708.139.523
|% -2,56
|
|EKGYO
|7,90
|2.436.033.992
|% 3,13
|
|AGROT
|13,89
|2.883.629.129
|% -1,91
|
|YKBNK
|19,67
|2.733.999.323
|% -1,11
|
|ISCTR
|22,26
|2.993.204.931
|% -0,80
|
|ODAS
|9,99
|871.764.075
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9507
|28,9800
|% 0,21
|
|Euro
|31,1722
|31,2147
|% -0,16
|
|Sterlin
|36,2466
|36,4283
|% -0,14
|
|Frank
|32,7565
|32,9538
|% -0,44
|
|Riyal
|7,6987
|7,7373
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|920,58
|922,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,97
|952,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,81
|75,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,27
|2.000,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YGYO
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 908, 340 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 28.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 151 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -108, 76 kaybederek (% -1.26 ) 8, 506
-
17:55XU100
Endeks 7, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 66, 203.00 milyon TL de
-
17:55UFUK
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 110.20 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922 adet işlem