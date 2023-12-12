***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08/12/2023 tarih ve E-12233903305.04-46375 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy CS Serbest Özel Fon izahnamesinin "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" bölümünde yer alan 5.2. madde ve "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümünde yer alan giriş, 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. maddeleri değiştirilmiştir. Değişiklikler 18/12/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225090BIST