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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

12.12.2023 21:18
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08/12/2023 tarih ve E-12233903.305.04-46330 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümünde yer alan 6.4. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikler 18/12/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225092


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