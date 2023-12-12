***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.12.2023 21:18
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08/12/2023 tarih ve E-12233903.305.04-46330 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümünde yer alan 6.4. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikler 18/12/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225092
BIST
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18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0242
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1461
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.847,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.847,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|26.169.242
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|BTCIM
|126,90
|470.988.736
|% -10,00
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|THYAO
|249,00
|10.779.897.570
|% 1,10
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|TUPRS
|147,00
|4.716.222.040
|% -1,21
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|EKGYO
|7,40
|2.240.182.798
|% -1,46
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9681
|28,9784
|% -0,08
|
|Euro
|31,2696
|31,3842
|% 0,44
|
|Sterlin
|36,3507
|36,5330
|% 0,15
|
|Frank
|33,0047
|33,2035
|% 0,38
|
|Riyal
|7,7095
|7,7481
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|931,17
|933,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,86
|986,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,46
|73,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.979,95
|1.980,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 754 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 0.49 ) 8, 365
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17:57XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
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17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem