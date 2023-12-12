***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 08/12/2023 tarih ve E-12233903.305.04-46330 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümünde yer alan 6.4. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikler 18/12/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225092BIST