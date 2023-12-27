***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.12.2023 17:00
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/12/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/12/2023 tarih ve E-12233903.305.04-46422 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon izahnamesinin "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü" bölümünde yer alan 3.5. maddesi ve "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" bölümünde yer alan 7.1.2. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikler 02/01/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229761
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
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|Önceki Kapanış
|: 7.299
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7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1323
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,3777
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,7175
En Düşük
32,1313
18:051.964,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 27,38
|Açılış
|: 1.965,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3956
|29,4068
|% 0,46
|
|Euro
|32,6967
|32,7128
|% 1,15
|
|Sterlin
|37,4549
|37,6427
|% 1,33
|
|Frank
|34,5158
|34,7237
|% 1,52
|
|Riyal
|7,8158
|7,8550
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|986,11
|993,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.173,25
|1.178,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,32
|2.077,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
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