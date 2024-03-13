***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.03.2024 17:59
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/03/2024 tarih ve E-12233903305.04- 50812 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye
Fonu'na bağlı Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)
izahnamesinin "VI. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun
Karşıladığı Giderler" bölümünde yer alan 7.1.2. maddesi değiştirilmiştir.
Değişiklikler 27/03/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258565
BIST
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18:058.910
En Düşük
|Değişim
|: -1,75%
|| -158,80
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.910
En Yüksek
9.092
18:0532,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
18:0535,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1330
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
18:052.242,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 16,95
|Açılış
|: 2.242,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|67,10
|173.119.443
|% 10,00
|
|ARTMS
|54,25
|119.315.117
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|955.198.670
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.677.433
|% 10,00
|
|CVKMD
|462,50
|731.757.624
|% 9,99
|
|SNKRN
|43,20
|5.524.075
|% -10,00
|
|QNBFL
|155,80
|34.111.710
|% -9,99
|
|KENT
|978,50
|19.976.184
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|124.457.127
|% -9,93
|
|THYAO
|272,00
|8.139.433.175
|% -1,27
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% -1,81
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 3,16
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% -4,25
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% -4,25
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|EKGYO
|10,74
|1.665.941.915
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,13
|725.067.498
|% -0,77
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% -1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0900
|32,0941
|% 0,13
|
|Euro
|35,1526
|35,1831
|% 0,38
|
|Sterlin
|41,6427
|41,8514
|% -0,40
|
|Frank
|37,0576
|37,2434
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6758
|8,7193
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|940,62
|942,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,08
|1.067,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,53
|83,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,36
|2.173,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 8, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 131.00 milyon TL de
-
17:58CMBTN
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 4, 367.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 259 adet işlem
-
17:55REEDR
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 444, 641 adet işlem
-
17:54ERSU
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 221 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TOASO, ASTOR