***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 07/03/2024 tarih ve E-12233903305.04- 50812 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi ŞemsiyeFonu'na bağlı Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)izahnamesinin "VI. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nunKarşıladığı Giderler" bölümünde yer alan 7.1.2. maddesi değiştirilmiştir.Değişiklikler 27/03/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258565BIST