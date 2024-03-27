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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

27.03.2024 18:57
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263425


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AGROT 39,16 852.715.874 % 10,00  
ERSU 45,56 99.822.031 % 10,00  
GUBRF 166,10 2.407.959.217 % 10,00  
TETMT 13.200,00 47.293.640 % 10,00  
YKSLN 23,10 107.688.171 % 10,00  
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Riyal 8,6688 8,7123 % 0,30  
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Platin 897,50 898,15 % 0,66  
Paladyum 974,51 976,82 % 0,66  
Brent Pet. 85,46 85,46 % 0,66  
Altın Ons 2.190,64 2.191,00 % 0,66  
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