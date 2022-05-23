***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.05.2022 12:59
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031703
BIST
14:112.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,26
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:1115,7775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0953
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:1116,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0624
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:11944,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,07
|Açılış
|: 944,63
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
942,25
BIST En Aktif Hisseler14:11
|IMASM
|51,55
|7.137.154
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.099.012
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.725.559
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|ORCAY
|18,07
|74.325.045
|% -8,32
|
|POLTK
|650,30
|24.184.769
|% -7,50
|
|OLMK
|10,01
|6.646.699
|% -5,83
|
|SELVA
|10,50
|20.726.002
|% -5,83
|
|THYAO
|42,80
|2.011.989.569
|% -0,14
|
|ASELS
|23,34
|1.327.316.916
|% 2,46
|
|GARAN
|15,75
|1.208.881.209
|% -3,08
|
|SISE
|19,00
|1.086.505.514
|% -2,16
|
|KARSN
|5,78
|875.920.480
|% 2,66
|
|SKBNK
|1,25
|329.906.844
|% 4,17
|
|KARSN
|5,78
|875.920.480
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,34
|583.304.374
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,57
|305.274.635
|% -2,28
|
|GARAN
|15,75
|1.208.881.209
|% -3,08
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7631
|15,7775
|% -0,60
|
|Euro
|16,8254
|16,8635
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,8248
|19,9242
|% 0,29
|
|Frank
|16,2737
|16,3717
|% 0,34
|
|Riyal
|4,1986
|4,2196
|% -0,48
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,58
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,30
|
|Cumhuriyet
|6.286
|6.381
|-3,00
|
|Tam
|6.254
|6.412
|-0,46
|
|Yarım
|3.023
|3.102
|-0,22
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,51
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:26GLBMD
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 6.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 019, 854 adet işlem
-
14:25PINSU
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 868, 551 adet işlem
-
14:24XU100
Endeks 2, 352 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 18, 604.00 milyon TL de
-
14:24ORCAY
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 18.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 952, 051 adet işlem
-
14:22BSOKE
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 570, 711 adet işlem