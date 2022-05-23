***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.05.2022 13:00
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Rota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031704
BIST
14:132.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -15,92
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:1315,7775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0953
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
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15,9720
En Düşük
15,7230
14:1316,8635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 16,8400
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|Önceki Kapanış
|: 16,7700
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17,0411
En Düşük
16,7658
14:13944,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,89
|Açılış
|: 944,45
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|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
942,25
BIST En Aktif Hisseler14:13
|IMASM
|51,55
|7.139.113
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.099.012
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.826.467
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,10
|21.016.944
|% -9,42
|
|POLTK
|642,20
|24.962.316
|% -8,65
|
|ORCAY
|18,08
|75.384.487
|% -8,27
|
|OLMK
|9,92
|6.843.781
|% -6,68
|
|KOZAL
|183,90
|643.811.397
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,32
|599.446.901
|% -0,23
|
|TUPRS
|242,20
|442.968.022
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,56
|320.465.729
|% -2,66
|
|TTKOM
|8,98
|274.850.747
|% -0,11
|
|ARDYZ
|6,01
|172.244.277
|% -1,48
|
|YYLGD
|12,87
|165.551.405
|% -1,23
|
|MOBTL
|1,65
|21.315.298
|% -1,20
|
|TURSG
|4,66
|57.729.361
|% 1,30
|
|HUNER
|2,75
|29.642.469
|% 0,00
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7631
|15,7775
|% -0,60
|
|Euro
|16,8254
|16,8635
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,8301
|19,9296
|% 0,32
|
|Frank
|16,2645
|16,3625
|% 0,28
|
|Riyal
|4,1975
|4,2186
|% -0,50
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,58
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,30
|
|Cumhuriyet
|6.286
|6.381
|-3,00
|
|Tam
|6.254
|6.412
|-0,46
|
|Yarım
|3.023
|3.102
|-0,22
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,51
|