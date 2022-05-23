***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon izahnamesi ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031704BIST