***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.07.2022 12:34
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Rota Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047526
BIST
16:562.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 32,64
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
16:5617,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1126
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
16:5618,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1690
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
16:56986,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,93
|Açılış
|: 986,91
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler16:53
|INTEM
|73,15
|36.871.077
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|34.821.313
|% 9,97
|
|ANGEN
|34,92
|192.183.469
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.653.006
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.551.945
|% 9,95
|
|HEDEF
|7,83
|83.603.572
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|ULUUN
|24,00
|455.707.598
|% -4,91
|
|THYAO
|49,54
|3.137.891.266
|% -1,02
|
|EKGYO
|3,15
|1.561.409.322
|% -0,32
|
|SISE
|21,22
|1.507.641.682
|% 1,34
|
|EREGL
|28,50
|816.670.136
|% 1,28
|
|AKBNK
|8,88
|796.130.792
|% 2,78
|
|EKGYO
|3,15
|1.561.409.322
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|307.465.964
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,80
|743.635.195
|% 2,78
|
|ODAS
|3,76
|564.772.337
|% 3,58
|
|TSKB
|2,41
|345.660.725
|% 2,99
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8286
|17,8424
|% 0,65
|
|Euro
|18,2746
|18,2862
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,4685
|21,5761
|% 1,16
|
|Frank
|18,4276
|18,5386
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7323
|4,7560
|% 0,60
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-6,77
|
|Altın Gr.
|988
|989
|3,67
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|18,00
|
|Tam
|6.657
|6.716
|-46,00
|
|Yarım
|3.244
|3.283
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,65
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 880, 633 adet işlem
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17:07ALBRK
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 007, 968 adet işlem
-
17:05KLMSN
Yüzde 5.87 oranında artışla 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 978, 550 adet işlem
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TCELL
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, FROTO, AKBNK