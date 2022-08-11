***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.08.2022 12:34
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy CS Serbest Özel Fon izahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054521
BIST
13:552.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 28,02
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
13:5517,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0997
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9687
En Düşük
17,8065
13:5518,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1813
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5961
En Düşük
18,3586
13:551.033,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.033,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,76
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler13:53
|BARMA
|43,56
|6.905.349
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|123.809.814
|% 9,98
|
|KIMMR
|4,24
|41.874.788
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|165.365.364
|% 9,80
|
|GSRAY
|5,97
|411.980.977
|% 9,54
|
|PAMEL
|189,60
|13.057.464
|% -8,85
|
|KZBGY
|32,00
|33.426.552
|% -8,26
|
|OLMK
|11,83
|45.065.809
|% -7,58
|
|DOCO
|1.440,00
|29.413.062
|% -6,37
|
|ARZUM
|16,69
|20.185.183
|% -5,71
|
|KOZAL
|152,70
|1.057.103.293
|% -2,74
|
|EKGYO
|3,62
|833.597.315
|% -0,28
|
|OBASE
|17,94
|577.000.524
|% -3,39
|
|ODAS
|3,97
|506.817.541
|% -0,75
|
|ALBRK
|1,73
|270.814.968
|% 8,12
|
|ODAS
|3,97
|506.817.541
|% -0,75
|
|AKFGY
|2,83
|238.698.823
|% -1,05
|
|SEGYO
|1,19
|93.025.815
|% 3,48
|
|ADESE
|0,87
|43.213.166
|% -1,14
|
|MOBTL
|1,98
|79.586.328
|% 1,54
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9573
|17,9641
|% 0,53
|
|Euro
|18,5693
|18,5844
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,8469
|21,9565
|% 0,37
|
|Frank
|19,0038
|19,1182
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7672
|4,7911
|% 0,58
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,08
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.005
|-10,00
|
|Tam
|6.934
|6.984
|0,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|98,14
|98,14
|0,74
|