***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.08.2022 18:07
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057600
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0517,9794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,1767
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
17,9506
18:051.009,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.009,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0718
|18,0862
|% 0,00
|
|Euro
|17,9554
|17,9862
|% -0,94
|
|Sterlin
|21,1939
|21,3002
|% -0,64
|
|Frank
|18,6669
|18,7793
|% -0,59
|
|Riyal
|4,7994
|4,8235
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-10,35
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-7,09
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.792
|6.878
|-59,00
|
|Yarım
|3.309
|3.362
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.681
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,90
|95,90
|-0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem