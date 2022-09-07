***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.09.2022 16:34
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Rota Portföy İkinci Serbest (TL) Fon izahnamesinin 6.4. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin yazısı kapsamında ve izahnamenin 6.5. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği değiştirilmiş olup, güncel izahname ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061035
BIST
17:523.410
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BIST En Aktif Hisseler17:52
|ORGE
|12,98
|55.541.791
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|47.779.536
|% 9,99
|
|SELGD
|5,73
|4.797.258
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.802.311
|% 9,98
|
|MTRKS
|34,68
|9.602.927
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|170.550.290
|% -9,97
|
|FADE
|9,03
|208.212.716
|% -8,79
|
|TSKB
|6,66
|179.238.690
|% -7,37
|
|DMSAS
|8,35
|17.969.620
|% -7,22
|
|THYAO
|74,70
|8.187.690.087
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,94
|8.018.104.926
|% -4,11
|
|AKBNK
|15,60
|7.352.676.492
|% 0,19
|
|EKGYO
|4,94
|6.238.223.499
|% 9,53
|
|SISE
|26,40
|5.165.404.277
|% 3,37
|
|EKGYO
|4,94
|6.238.223.499
|% 9,53
|
|YKBNK
|7,94
|8.018.104.926
|% -4,11
|
|AKBNK
|15,60
|7.352.676.492
|% 0,19
|
|ISCTR
|10,44
|4.367.304.052
|% -0,85
|
|VAKBN
|10,67
|3.437.031.846
|% 5,85
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2284
|18,2376
|% 0,02
|
|Euro
|18,1323
|18,1442
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,8452
|20,9497
|% -0,42
|
|Frank
|18,4870
|18,5984
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8347
|4,8590
|% -0,01
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.712
|1.713
|10,21
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|5,71
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.771
|6.863
|23,00
|
|Yarım
|3.299
|3.352
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.679
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,31
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,15
|
|B. Petrol
|89,78
|89,78
|-3,05
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