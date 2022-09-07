***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.09.2022 16:35
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin 6. bölümü ve 12.2. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin yazısı kapsamında ve izahnamenin 6.5. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği değiştirilmiş olup, güncel izahname ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061036
BIST
16:503.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 16,53
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:5018,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
16:5018,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:50998,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,93
|Açılış
|: 997,93
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ORGE
|12,98
|55.248.015
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.007.790.184
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|20.279.445
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|168.217.286
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.058.763
|% -9,97
|
|VKING
|7,10
|7.179.946
|% -7,07
|
|FADE
|9,24
|181.743.097
|% -6,67
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|YKBNK
|7,98
|6.980.581.960
|% -3,62
|
|THYAO
|75,45
|6.298.668.565
|% 2,44
|
|AKBNK
|15,09
|5.830.481.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|4,96
|5.007.790.184
|% 9,98
|
|SISE
|26,36
|4.222.890.705
|% 3,21
|
|EKGYO
|4,96
|5.007.790.184
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,98
|6.980.581.960
|% -3,62
|
|AKBNK
|15,09
|5.830.481.148
|% -3,08
|
|ISCTR
|10,28
|3.501.486.906
|% -2,37
|
|VAKBN
|10,76
|2.895.611.641
|% 6,75
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2270
|18,2328
|% -0,01
|
|Euro
|18,0742
|18,0823
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,7985
|20,9028
|% -0,65
|
|Frank
|18,4668
|18,5781
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8379
|4,8622
|% 0,06
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,65
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-17,00
|
|Tam
|6.764
|6.832
|-8,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.672
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,06
|
|B. Petrol
|89,39
|89,39
|-3,44
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03AVOD
Yüzde 8.00 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 323, 671 adet işlem
-
17:02HALKB
Yüzde 5.90 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 840, 251 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 85 artarak (% 0.89 ) 3, 736
-
17:01
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, THYAO, AKBNK
-
17:01XU100
Endeks 3, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 79, 327.00 milyon TL de