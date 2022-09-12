***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.09.2022 18:13
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon izahnamesinin 5.5. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin yazısı kapsamında ve izahnamenin 6.5. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği değiştirilmiş olup, güncel izahname ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062415
BIST
17:593.650
En Yüksek
|Değişim
|: 3,64%
|| 128,33
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
17:5918,2245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0102
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:5918,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1581
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:591.013,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.013,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.013.729
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.966.829
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.834.553.585
|% 9,99
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|ASUZU
|294,30
|492.744.920
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,86
|54.109.996
|% -9,85
|
|MEDTR
|23,56
|32.445.699
|% -7,61
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,51
|11.834.553.585
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,59
|11.630.213.717
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,65
|7.857.217.287
|% 5,70
|
|EREGL
|33,44
|7.142.392.337
|% 3,02
|
|THYAO
|75,10
|6.920.069.351
|% 2,32
|
|EKGYO
|5,36
|5.856.332.769
|% 4,89
|
|ISCTR
|12,59
|11.630.213.717
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,65
|7.857.217.287
|% 5,70
|
|AKBNK
|17,51
|11.834.553.585
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,77
|1.713.115.723
|% 5,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2222
|18,2264
|% -0,05
|
|Euro
|18,4716
|18,4779
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,2654
|21,3721
|% 0,93
|
|Frank
|19,0770
|19,1919
|% 0,84
|
|Riyal
|4,8347
|4,8590
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|11,00
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|6,40
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.815
|6.871
|42,00
|
|Yarım
|3.321
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,75
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,51
|
|B. Petrol
|94,40
|94,40
|1,56
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem