***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.10.2022 18:30
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Rota Portföy Odeabank Birinci Serbest (Döviz) Özel Foın izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073379
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,6005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1124
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05986,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,61
|Açılış
|: 986,89
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,06
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5969
|18,6040
|% -0,02
|
|Euro
|18,2956
|18,3054
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,8896
|20,9944
|% 0,29
|
|Frank
|18,5622
|18,6741
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9339
|4,9587
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|22,60
|
|Altın Gr.
|987
|987
|13,60
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.684
|6.807
|98,00
|
|Yarım
|3.257
|3.328
|48,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.663
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,25
|
|B. Petrol
|93,25
|93,25
|0,87
|