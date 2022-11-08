***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.11.2022 12:50
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Rota Portföy Celo Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077903
BIST
14:054.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 65,15
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
14:0518,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1309
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:0518,6252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0902
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6252
En Düşük
18,4643
14:05999,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,45
|Açılış
|: 999,60
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:05
|GRSEL
|15,95
|28.683.889
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|719.439.031
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.903.745
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|2.273.056
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.656.386
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,82
|9.339.214.424
|% 0,55
|
|THYAO
|114,80
|8.138.725.276
|% 7,09
|
|ASELS
|37,02
|3.446.295.839
|% 3,81
|
|KRDMD
|13,36
|3.403.120.688
|% -3,54
|
|EKGYO
|4,85
|3.010.453.185
|% 1,25
|
|EKGYO
|4,85
|3.010.453.185
|% 1,25
|
|KRDMD
|13,36
|3.403.120.688
|% -3,54
|
|EREGL
|36,82
|9.339.214.424
|% 0,55
|
|SKBNK
|2,14
|513.849.839
|% 2,88
|
|DOHOL
|6,59
|1.104.728.782
|% 2,97
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6079
|% 0,71
|
|Euro
|18,6122
|18,6252
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2490
|21,3555
|% 0,15
|
|Frank
|18,7210
|18,8338
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9357
|4,9605
|% 0,64
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-3,05
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,62
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.692
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.261
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,93
|96,93
|-0,99
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:20THYAO
Yüzde 7.18 oranında artışla 114.90 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 294, 344 adet işlem
-
14:19RYSAS
Yüzde 6.78 oranında artışla 14.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 296, 835 adet işlem
-
14:18THYAO
Yüzde 7.00 oranında artışla 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 849, 172 adet işlem
-
14:17TMPOL
Yüzde 7.37 oranında artışla 28.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 521 adet işlem
-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 54 artarak (% 1.76 ) 4, 822