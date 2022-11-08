***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.11.2022 19:10
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Rota Portföy Odeabank Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin 1.6. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği değiştirilmiş olup, güncel izahname ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078315
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
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|Önceki Kapanış
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4.412
En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 995,15
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1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5929
|18,5956
|% 0,64
|
|Euro
|18,7567
|18,7666
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,4837
|21,5914
|% 1,26
|
|Frank
|18,8223
|18,9357
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|41,48
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|30,49
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.843
|6.912
|164,00
|
|Yarım
|3.334
|3.379
|80,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,55
|
|B. Petrol
|97,14
|97,14
|-0,78
|