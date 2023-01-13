ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|18,7845
|18,7882
|% 0,02
|Euro
|20,3109
|20,3183
|% -0,36
|Sterlin
|22,8415
|22,9560
|% -0,12
|Frank
|20,1689
|20,2904
|% 0,06
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|12,80
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|8,88
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|Tam
|7.848
|7.925
|115,00
|Yarım
|3.824
|3.878
|56,00
|Çeyrek
|1.918
|1.939
|28,00
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,27
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,55
|0,18
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,85
Seans Raporu 18:05
- 17:59DOKTA Yüzde 5.19 oranında artışla 55.75 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 928 adet işlem
- 17:58BRKSN Yüzde 8.44 oranında artışla 9.76 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 319 adet işlem
- 17:57KONTR Yüzde 8.41 oranında artışla 145.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 091, 572 adet işlem
- 17:56BARMA Yüzde 5.69 oranında artışla 99.35 lira fiyatla işlem gören hissede 759, 753 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, ODAS