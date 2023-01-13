***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2023 18:01
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102226
BIST
17:584.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 18,55
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:5818,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:5820,3610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0315
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:581.154,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,29
|Açılış
|: 1.154,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.155,41
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:58
|MANAS
|11,37
|103.187.395
|% 10,02
|
|BRKSN
|9,90
|3.193.076
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.383.311
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|158.544.879
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,50
|9.116.594
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EKGYO
|7,89
|4.200.050.778
|% -7,29
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,19
|29.027.931
|% -6,42
|
|ISFIN
|6,26
|162.684.302
|% -6,15
|
|THYAO
|134,40
|7.664.202.906
|% -1,03
|
|EREGL
|40,22
|5.874.356.069
|% 1,62
|
|ASELS
|55,10
|5.411.047.095
|% -1,43
|
|KRDMD
|18,63
|5.059.537.705
|% -1,43
|
|EKGYO
|7,89
|4.200.050.778
|% -7,29
|
|EKGYO
|7,89
|4.200.050.778
|% -7,29
|
|YKBNK
|9,17
|2.782.937.388
|% 1,44
|
|KRDMD
|18,63
|5.059.537.705
|% -1,43
|
|SKBNK
|2,63
|548.779.735
|% -0,38
|
|PETKM
|17,67
|3.275.017.759
|% 1,44
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7858
|18,7988
|% 0,08
|
|Euro
|20,3419
|20,3610
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,8441
|22,9586
|% -0,11
|
|Frank
|20,1439
|20,2652
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|12,58
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|6,05
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.837
|7.911
|101,00
|
|Yarım
|3.819
|3.871
|49,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.936
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,44
|0,07
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,44
|