***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2023 18:02
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102231
BIST
17:484.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,96
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:4818,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:4820,3235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0690
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:481.152,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.152,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:48
|MANAS
|11,37
|102.873.890
|% 10,02
|
|BFREN
|4.875,20
|157.686.844
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.360.244
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,50
|8.825.110
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.363.027
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,92
|4.068.539.112
|% -6,93
|
|EDIP
|9,16
|28.622.265
|% -6,72
|
|ISFIN
|6,27
|147.663.347
|% -6,00
|
|THYAO
|135,00
|7.525.387.687
|% -0,59
|
|EREGL
|40,32
|5.710.410.635
|% 1,87
|
|ASELS
|55,10
|5.338.523.605
|% -1,43
|
|KRDMD
|18,60
|4.989.346.917
|% -1,59
|
|EKGYO
|7,92
|4.068.539.112
|% -6,93
|
|EKGYO
|7,92
|4.068.539.112
|% -6,93
|
|YKBNK
|9,12
|2.710.777.133
|% 0,88
|
|KRDMD
|18,60
|4.989.346.917
|% -1,59
|
|SKBNK
|2,63
|540.172.297
|% -0,38
|
|PETKM
|17,69
|3.198.073.786
|% 1,55
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7899
|18,7936
|% 0,05
|
|Euro
|20,3161
|20,3235
|% -0,34
|
|Sterlin
|22,8128
|22,9272
|% -0,25
|
|Frank
|20,1145
|20,2357
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|9,60
|
|Altın Gr.
|1.150
|1.150
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.820
|7.894
|84,00
|
|Yarım
|3.810
|3.863
|41,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,44
|