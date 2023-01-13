***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2023 18:03
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102232
BIST
17:514.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 9,82
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:5118,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:5120,3538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0387
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:511.154,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.154,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.155,41
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:49
|MANAS
|11,37
|102.873.890
|% 10,02
|
|BRKSN
|9,90
|2.582.742
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|158.330.370
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.370.679
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.383.009
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EKGYO
|7,88
|4.110.308.955
|% -7,40
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,21
|28.741.073
|% -6,21
|
|ALFAS
|234,70
|314.739.873
|% -6,12
|
|THYAO
|134,30
|7.568.482.310
|% -1,10
|
|EREGL
|40,12
|5.769.457.657
|% 1,36
|
|ASELS
|54,90
|5.365.608.453
|% -1,79
|
|KRDMD
|18,54
|5.007.451.067
|% -1,90
|
|EKGYO
|7,88
|4.110.308.955
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.110.308.955
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,08
|2.729.197.889
|% 0,44
|
|KRDMD
|18,54
|5.007.451.067
|% -1,90
|
|SKBNK
|2,62
|543.557.221
|% -0,76
|
|PETKM
|17,58
|3.228.420.060
|% 0,92
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7857
|18,7979
|% 0,08
|
|Euro
|20,6300
|20,6400
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,8357
|22,9502
|% -0,15
|
|Frank
|20,1443
|20,2657
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9895
|5,0145
|% 0,08
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|8,26
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,90
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.816
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.808
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,01
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,53
|