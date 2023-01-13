***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2023 18:05
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102235
BIST
17:574.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 22,35
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:5718,8065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0229
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:5720,3441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0484
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:571.154,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,84
|Açılış
|: 1.154,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.155,41
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:55
|MANAS
|11,37
|103.252.056
|% 10,02
|
|BFREN
|4.875,20
|158.852.017
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.196.779
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.390.426
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.383.311
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EDIP
|9,20
|29.232.720
|% -6,31
|
|ISFIN
|6,27
|163.305.432
|% -6,00
|
|THYAO
|134,70
|7.702.898.877
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|5.922.001.034
|% 1,97
|
|ASELS
|55,15
|5.420.001.775
|% -1,34
|
|KRDMD
|18,72
|5.101.785.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.243.322.019
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,20
|2.804.972.371
|% 1,77
|
|KRDMD
|18,72
|5.101.785.034
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,63
|552.412.090
|% -0,38
|
|PETKM
|17,71
|3.293.091.472
|% 1,66
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7867
|18,8011
|% 0,09
|
|Euro
|20,3378
|20,3481
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,8506
|22,9652
|% -0,08
|
|Frank
|20,1530
|20,2744
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|8,26
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,90
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.816
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.808
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|0,01
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,53
|