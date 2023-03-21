***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRota Portföy Pil Teknolojileri ve Enerji Fon Sepeti Fonu izahnamesi ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126750BIST