***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.06.2023 15:00
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 7.1.3. maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır.
İzahname değişikliğinin konusu:
- İzahnamenin 7.1.3. maddesinde yer alan "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Edecen Kuruluşlar"a "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş." eklenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157233
BIST
15:455.472
En Düşük
|Değişim
|: -1,61%
|| -89,44
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.472
En Yüksek
5.594
15:4523,3688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1135
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:4525,4136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,4690
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:451.473,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 22,36
|Açılış
|: 1.473,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.473,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:42
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|61.077.926
|% 9,98
|
|EGPRO
|91,50
|86.606.263
|% 9,98
|
|OSMEN
|97,65
|66.562.067
|% 9,97
|
|ADEL
|158,00
|61.549.582
|% 9,95
|
|IMASM
|17,66
|596.574.301
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|47.213.840
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|103.618.707
|% -9,95
|
|IHEVA
|1,70
|84.393.369
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,30
|5.152.334.322
|% -1,28
|
|AKBNK
|18,38
|3.252.489.558
|% -0,05
|
|YKBNK
|12,27
|3.194.085.060
|% 1,32
|
|KRDMD
|20,46
|2.791.689.096
|% 0,99
|
|SASA
|64,95
|2.779.878.608
|% -2,04
|
|EKGYO
|7,81
|2.199.557.766
|% -2,01
|
|YKBNK
|12,27
|3.194.085.060
|% 1,32
|
|ISCTR
|13,46
|2.594.724.349
|% 1,36
|
|AKBNK
|18,38
|3.252.489.558
|% -0,05
|
|SKBNK
|2,53
|401.895.184
|% 0,80
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3768
|23,3846
|% 0,56
|
|Euro
|25,2751
|25,3007
|% 1,43
|
|Sterlin
|29,1272
|29,2733
|% 0,98
|
|Frank
|25,7909
|25,9462
|% 1,33
|
|Riyal
|6,2197
|6,2509
|% 0,58
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|17,66
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.472
|21,31
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|0,00
|
|Tam
|9.786
|10.053
|7,51
|
|Yarım
|4.814
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.399
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|17,89
|17,91
|0,37
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|0,36
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 16 kaybederek (% -1.39 ) 6, 129
-
15:56XU100
Endeks 5, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 60, 827.00 milyon TL de
-
15:55ATEKS
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 73.25 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 773 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 5, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 60, 112.00 milyon TL de
-
15:51EUKYO
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 912, 221 adet işlem