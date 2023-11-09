***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.11.2023 17:29
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 6.5. maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır. İzahname değişikliğinin konusu: - İzahnamenin 6.5. maddesinde yer alan "Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri"ne "Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş." eklenmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216313
BIST
'
17:307.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,47
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:3028,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0631
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:3030,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0854
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:301.788,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.788,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:29
|REEDR
|24,42
|1.037.182.238
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,10
|6.635.469.152
|% 0,66
|
|TABGD
|186,10
|5.195.988.314
|% 3,79
|
|ISCTR
|20,22
|3.542.459.283
|% -2,51
|
|PETKM
|21,48
|3.090.707.073
|% 4,88
|
|TUPRS
|151,00
|2.789.894.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|6,86
|1.205.752.414
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,22
|3.542.459.283
|% -2,51
|
|PETKM
|21,48
|3.090.707.073
|% 4,88
|
|YKBNK
|17,05
|2.373.599.014
|% 0,12
|
|ADESE
|2,11
|209.239.690
|% 0,96
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4871
|28,5101
|% 0,21
|
|Euro
|30,5891
|30,6025
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,8594
|35,0342
|% 0,01
|
|Frank
|31,5256
|31,7156
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5746
|7,6126
|% 0,18
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,72
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|869,73
|871,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,82
|1.024,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,33
|80,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.956,45
|1.956,81
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, ISCTR
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.02 ) 6, 830
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, BRMEN, PSDTC, SONME, REEDR, PSDTC, SNPAM, IHYAY, SMART, KENT
-
17:43
YBTAS, ORMA, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
OFSYM, FZLGY, FADE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında