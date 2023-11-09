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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

09.11.2023 17:29
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, izahnamenin güncellenen 6.5. maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır. İzahname değişikliğinin konusu: - İzahnamenin 6.5. maddesinde yer alan "Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri"ne "Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş." eklenmiştir. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216313


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