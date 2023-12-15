***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/12/2023 tarih ve E-12233903.305.04-46422 sayılı izin doğrultusunda Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Rota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon izahnamesinin "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü" bölümünde yer alan 3.5. maddesi ve "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" bölümünde yer alan 7.1.2. maddesi değiştirilmiştir. Değişiklikler 02/01/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226242BIST