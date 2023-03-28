***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
28.03.2023 17:43
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 4.764.000 TL % 16 28/03/2023 29/03/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128722
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1093
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.209,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.209,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1101
|19,1172
|% 0,16
|
|Euro
|20,7216
|20,7289
|% 0,53
|
|Sterlin
|23,5186
|23,6365
|% 0,57
|
|Frank
|20,7002
|20,8249
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0729
|5,0984
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,44
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.209
|7,85
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.188
|8.285
|44,00
|
|Yarım
|4.014
|4.054
|21,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.027
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,09
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem