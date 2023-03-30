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***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

30.03.2023 16:59
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 5.220.000 TL % 16 30/03/2023 31/03/2023 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129796


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Cumhuriyet 8.158 8.282 1,00  
Tam 8.209 8.306 30,00  
Yarım 4.024 4.065 15,00  
Çeyrek 2.012 2.032 7,00  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 0,50  
Gümüş Gr. 14,64 14,65 0,29  
B. Petrol 78,63 78,63 1,04  
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