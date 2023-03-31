***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
31.03.2023 16:15
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 5.221.000 TL % 16,15 31/03/2023 07/04/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130275
BIST
17:434.837
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -59,51
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:4319,1956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:4320,8825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0559
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:431.220,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.220,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EKSUN
|86,50
|44.252.016
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|37.066.940
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.469.585.535
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|ALFAS
|283,60
|1.171.655.100
|% -9,97
|
|BVSAN
|65,90
|669.269.812
|% -9,97
|
|ASTOR
|53,60
|2.689.124.605
|% 0,00
|
|AKFYE
|17,10
|2.469.585.535
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,30
|2.459.991.545
|% 1,72
|
|TUPRS
|530,40
|2.337.245.946
|% -1,60
|
|ISCTR
|13,25
|2.118.139.799
|% -2,00
|
|SKBNK
|2,57
|855.748.721
|% 9,83
|
|ALBRK
|2,91
|470.267.084
|% 3,56
|
|ISCTR
|13,25
|2.118.139.799
|% -2,00
|
|AKFYE
|17,10
|2.469.585.535
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,23
|746.918.089
|% -2,66
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1895
|19,1956
|% 0,15
|
|Euro
|20,8494
|20,8825
|% -0,27
|
|Sterlin
|23,6688
|23,7875
|% -0,04
|
|Frank
|20,9459
|21,0720
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0957
|5,1212
|% 0,08
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|-3,64
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.221
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.233
|8.330
|12,00
|
|Yarım
|4.036
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,82
|0,07
|
|B. Petrol
|79,11
|79,11
|0,51
|