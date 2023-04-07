***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
07.04.2023 15:22
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 5.240.000 TL % 16,15 07/04/2023 14/04/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133606
BIST
16:264.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 27,94
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2619,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2621,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:261.243,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,60
|19.524.771
|% 9,99
|
|GESAN
|74,35
|1.786.919.667
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.471.990
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.210.989
|% 9,96
|
|ONCSM
|116,30
|137.518.266
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,36
|111.773.499
|% -7,59
|
|POLTK
|2.073,80
|25.131.885
|% -5,92
|
|DITAS
|27,68
|15.569.845
|% -4,55
|
|ETYAT
|4,68
|2.287.700
|% -3,70
|
|THYAO
|127,50
|2.141.107.605
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,66
|1.915.685.363
|% 1,21
|
|ASTOR
|58,05
|1.832.282.262
|% -1,19
|
|GESAN
|74,35
|1.786.919.667
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.507.798.366
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.217.410.332
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.363.692.934
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,66
|1.915.685.363
|% 1,21
|
|YYAPI
|3,01
|232.962.986
|% 4,51
|
|SKBNK
|2,50
|192.179.894
|% -0,40
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2457
|19,2566
|% 0,03
|
|Euro
|20,9557
|21,0290
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,8123
|23,9317
|% -0,22
|
|Frank
|21,1460
|21,2734
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1174
|5,1430
|% 0,05
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,66
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.528
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|