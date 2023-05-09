***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
09.05.2023 14:23
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
TAKASBANK 7.626.000 TL % 16,15 09/05/2023 10/05/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148629
BIST
16:414.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,83
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:4119,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:4121,3909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0658
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:411.271,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.271,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:41
|OSMEN
|72,10
|19.847.016
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.879.665
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.288.208
|% -9,98
|
|SEKFK
|7,38
|40.911.961
|% -9,45
|
|CWENE
|118,90
|3.190.063.318
|% -9,44
|
|NETAS
|24,00
|124.949.850
|% -9,30
|
|ISCTR
|12,19
|4.515.856.787
|% 4,10
|
|KCHOL
|86,35
|3.684.081.106
|% 7,13
|
|CWENE
|118,90
|3.190.063.318
|% -9,44
|
|THYAO
|129,70
|3.176.706.271
|% -2,33
|
|AKBNK
|16,84
|2.649.689.953
|% 2,12
|
|ISCTR
|12,19
|4.515.856.787
|% 4,10
|
|YKBNK
|10,30
|2.194.200.629
|% 3,94
|
|AKBNK
|16,84
|2.649.689.953
|% 2,12
|
|SKBNK
|2,26
|279.801.653
|% 0,89
|
|EKGYO
|5,45
|662.872.044
|% -1,80
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5142
|19,5184
|% 0,09
|
|Euro
|21,3807
|21,3909
|% -0,31
|
|Sterlin
|24,4931
|24,6159
|% -0,17
|
|Frank
|21,7516
|21,8826
|% -0,38
|
|Riyal
|5,1882
|5,2142
|% 0,07
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.030
|8,57
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,95
|
|Cumhuriyet
|9.259
|9.399
|28,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.552
|4.630
|14,00
|
|Çeyrek
|2.269
|2.308
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|-0,75
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56KAPLM
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 73.05 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 213 adet işlem
-
16:55EUPWR
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 62.55 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 590, 450 adet işlem
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, PETKM, ASELS
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 76 kaybederek (% -0.80 ) 4, 076
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, TATGD, RHEAG, BRSAN, VANGD, DAGHL, PAMEL, OSMEN