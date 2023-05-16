***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
16.05.2023 18:48
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
TAKASBANK 7.668.000 TL % 16,15 16/05/2023 17/05/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151807
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0714
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0849
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.264,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -9,90
|Açılış
|: 1.264,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.264,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7219
|19,7260
|% 0,36
|
|Euro
|21,4280
|21,4360
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,5614
|24,6845
|% 0,03
|
|Frank
|21,9339
|22,0660
|% 0,31
|
|Riyal
|5,2438
|5,2701
|% 0,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-21,83
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|-8,54
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.441
|4.604
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.295
|-41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|-0,51
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
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17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında