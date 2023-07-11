***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
11.07.2023 17:50
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ait bilgiler ektedir.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
TAKASBANK 8.292.000 TL % 26,5 11/07/2023 12/07/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170494
BIST
'
18:056.363
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 92,52
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.387
18:0526,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0218
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0672
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.621,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.621,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|545,80
|1.575.771.406
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|47.077.531
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|169.849.951
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|69.244.520
|% 10,00
|
|ISATR
|364.331,00
|364.331
|% 10,00
|
|PRZMA
|33,84
|61.286.593
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,30
|235.166.643
|% -10,00
|
|PEGYO
|6,84
|122.902.512
|% -9,88
|
|CANTE
|29,50
|1.506.115.723
|% -9,23
|
|EUKYO
|6,96
|5.583.371
|% -8,90
|
|THYAO
|215,30
|7.548.486.580
|% 0,33
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|ASTOR
|80,10
|6.197.940.653
|% -1,42
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,41
|3.533.883.177
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,98
|848.766.623
|% 3,11
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1038
|26,1104
|% 0,08
|
|Euro
|28,6993
|28,7194
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,5779
|33,7463
|% 0,36
|
|Frank
|29,5333
|29,7112
|% 0,60
|
|Riyal
|6,9386
|6,9734
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|4,38
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|4,73
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.438
|10.646
|4,00
|
|Yarım
|5.219
|5.348
|3,00
|
|Çeyrek
|2.618
|2.674
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|1,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56VANGD
Yüzde 6.42 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 769, 777 adet işlem
-
17:55IZINV
Yüzde 10.00 oranında artışla 39.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 437, 864 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, GARAN
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 14 artarak (% 1.82 ) 5, 717
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, GEREL, DERIM, EUYO, TETMT, BNTAS, AVGYO, OYAYO, ONCSM, VKING