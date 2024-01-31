***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 30/01/2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararı ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden, Şirketimizin kurucusu olduğu Rota Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ile ilgili olarak 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin - Fon portföyünde halihazırda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nden, - Yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'den alınmasına, karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245266BIST