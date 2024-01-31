***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 19:09
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 30/01/2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararı ile Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 29. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden, Şirketimizin kurucusu olduğu Rota Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ile ilgili olarak 2024 yılında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme hizmetlerinin - Fon portföyünde halihazırda yer alan ve değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nden, - Yıl içerisinde fon portföyüne alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'den alınmasına, karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245266
BIST
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17:588.497
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 22,36
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.577
17:5830,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
17:5832,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0138
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
33,0714
En Düşük
32,6691
17:581.999,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,51
|Açılış
|: 1.999,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
2.006,20
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler17:58
|OFSYM
|63,25
|315.409.486
|% 10,00
|
|TATEN
|43,78
|763.351.604
|% 10,00
|
|KRONT
|17,82
|80.467.209
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|42.106.864
|% 10,00
|
|OTTO
|324,50
|4.554.197
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,62
|8.429.517
|% -10,00
|
|YBTAS
|166.050,00
|7.511.200
|% -10,00
|
|CATES
|79,20
|2.937.896.040
|% -10,00
|
|SEKUR
|9,92
|40.450.201
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,19
|29.900.156
|% -9,98
|
|THYAO
|272,75
|10.253.257.608
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|TUPRS
|150,00
|3.665.751.768
|% -0,20
|
|EREGL
|43,14
|3.609.880.974
|% -0,46
|
|MIATK
|43,80
|3.541.899.147
|% 4,73
|
|EKGYO
|10,05
|2.494.172.118
|% -0,99
|
|YKBNK
|21,84
|3.511.523.620
|% 1,20
|
|ISCTR
|25,64
|4.035.604.140
|% 0,08
|
|ZOREN
|4,66
|693.189.134
|% 0,43
|
|AKFGY
|2,05
|251.527.296
|% 1,49
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3425
|30,3525
|% 0,01
|
|Euro
|32,9353
|32,9528
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,4793
|38,6723
|% 0,18
|
|Frank
|35,1528
|35,3645
|% 0,23
|
|Riyal
|8,0696
|8,1101
|% 0,01
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|925,09
|926,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,97
|991,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,56
|80,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,29
|2.048,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 558 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 8, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 88, 749.00 milyon TL de
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17:58TATEN
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.78 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 642, 142 adet işlem
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 648 adet işlem
-
17:56DOBUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 395, 191 adet işlem