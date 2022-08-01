***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 18:17
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050529
BIST
11:152.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 17,08
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:1517,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0734
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
11:1518,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:151.022,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.022,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|PRKME
|8,75
|39.947.937
|% 8,97
|
|YAYLA
|5,07
|3.804.584
|% -9,95
|
|IMASM
|65,05
|24.474.439
|% -7,14
|
|IHGZT
|0,78
|9.843.075
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,50
|46.304.769
|% -6,91
|
|THYAO
|52,00
|1.377.639.062
|% 0,97
|
|SASA
|49,92
|1.099.070.524
|% 7,35
|
|SISE
|22,88
|846.735.577
|% -0,95
|
|EREGL
|28,14
|428.795.609
|% 0,36
|
|HEKTS
|35,18
|396.868.751
|% 3,47
|
|EKGYO
|3,14
|324.004.897
|% 0,00
|
|TSKB
|2,69
|217.161.488
|% 2,28
|
|KRPLS
|6,69
|364.897.082
|% 7,73
|
|ODAS
|3,89
|207.251.871
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|253.513.739
|% -0,21
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9510
|17,9557
|% 0,39
|
|Euro
|18,3740
|18,3880
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,8214
|21,9308
|% -0,20
|
|Frank
|18,7716
|18,8847
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,25
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,15
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|2,75
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.819
|6.876
|-7,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|98,84
|98,84
|-1,19
|