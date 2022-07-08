***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2022 12:47
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2022 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044367
BIST
12:302.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,38
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3017,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0563
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3253
En Düşük
17,1768
12:3017,5328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0302
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:30967,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,92
|Açılış
|: 967,29
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:30
|GESAN
|52,25
|211.430.195
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.236.366
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.646.075
|% 9,72
|
|FONET
|15,22
|11.830.075
|% 9,26
|
|CANTE
|53,40
|28.740.083
|% 8,10
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|17,00
|4.574.084
|% -4,92
|
|ISGYO
|15,19
|69.722.876
|% -4,82
|
|RUBNS
|14,58
|390.311.569
|% -3,57
|
|DERHL
|9,02
|10.628.420
|% -3,43
|
|THYAO
|49,54
|1.267.228.178
|% 0,69
|
|EREGL
|26,56
|605.031.020
|% 1,30
|
|SISE
|21,58
|590.538.227
|% 0,75
|
|KRDMD
|10,78
|405.135.420
|% 2,08
|
|RUBNS
|14,58
|390.311.569
|% -3,57
|
|YKBNK
|4,28
|229.867.404
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,83
|121.442.421
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,78
|405.135.420
|% 2,08
|
|ODAS
|2,86
|93.020.536
|% 1,06
|
|SISE
|21,58
|590.538.227
|% 0,75
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3106
|17,3243
|% 0,33
|
|Euro
|17,5225
|17,5328
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,6291
|20,7326
|% -0,26
|
|Frank
|17,6444
|17,7507
|% 0,02
|
|Riyal
|4,5992
|4,6223
|% 0,37
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-3,23
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|25,00
|
|Tam
|6.509
|6.609
|23,00
|
|Yarım
|3.186
|3.230
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,39
|