***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:51
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ağustos 2022 dönemine ait Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061480
BIST
16:333.493
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 90,30
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:3318,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
16:3318,2286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0110
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:331.004,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.004,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:33
|VAKBN
|11,78
|1.220.974.007
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.639.085
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.775.238
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.491.651
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.126.915
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,78
|45.847.122
|% -4,73
|
|SANEL
|9,98
|1.840.268
|% -4,59
|
|AKBNK
|15,89
|11.116.464.023
|% 1,27
|
|YKBNK
|8,56
|10.112.959.724
|% 9,18
|
|THYAO
|75,00
|6.459.206.498
|% 0,40
|
|ISCTR
|11,31
|4.770.611.941
|% 9,91
|
|GARAN
|25,24
|4.155.468.775
|% 4,73
|
|YKBNK
|8,56
|10.112.959.724
|% 9,18
|
|EKGYO
|5,05
|3.982.479.927
|% 3,48
|
|AKBNK
|15,89
|11.116.464.023
|% 1,27
|
|ISCTR
|11,31
|4.770.611.941
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.011.340.129
|% 9,93
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2353
|18,2407
|% 0,14
|
|Euro
|18,2278
|18,2286
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,8724
|20,9770
|% -0,45
|
|Frank
|18,6470
|18,7593
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8379
|4,8622
|% 0,05
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-4,22
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|6.743
|6.845
|9,00
|
|Tam
|6.767
|6.830
|-65,00
|
|Yarım
|3.297
|3.337
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,85
|0,02
|
|B. Petrol
|89,17
|89,17
|1,17
|